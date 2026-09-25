Football : le Maroc intègre provisoirement le Top 5 mondial pour la première fois de son histoire

Avec 1 803,99 points, l’équipe de football marocaine s’est hissée à la 5e place du classement FIFA, ce vendredi 25 septembre, après le match nul entre le Brésil et l’Australie (1-1) en amical.



Le match nul concédé par la Seleção face à l'Australie lui a fait perdre 2,02 points, la faisant reculer au 6e rang mondial avec 1 802,90 points. En conservant leurs 1 803,99 points, les Marocains doublent le Brésil. Ils égalent ainsi le record absolu pour une nation africaine, détenu par le Nigeria depuis avril 1994.



Il convient de noter cependant que cette position restera officieuse jusqu'à la publication de la prochaine mise à jour officielle de la FIFA, prévue le 07 octobre 2026, une fois toutes les rencontres de la trêve internationale validées.