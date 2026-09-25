Eliminatoires CAN 2027 : le Soudan bat l’Ethiopie et prend la tête du groupe J

À l'occasion de la première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2027, le Soudan s’est imposé ce vendredi 25 septembre sur le score de 1-0. L’unique but des Crocodiles du Nil a été inscrit par Mohamed Eisa à la 84e minute.



Cette victoire permet au Soudan de prendre seul la tête du groupe J.



Dans le même temps, à Maputo, le Sénégal et le Mozambique se sont neutralisés (1-1). Nicolas Jackson a ouvert le score pour les Lions à la 32e minute, avant que le Mozambique n’égalise dans les arrêts de jeu de la première période (45+2).



Patrick Vieira et ses hommes tenteront de se racheter mardi face à l’Éthiopie, à Bahir Dar (13h00 GMT), tandis que le Mozambique défiera le Soudan à Maputo à la même heure.