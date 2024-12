Assemblée nationale : Déthié Fall honore son engagement et renonce à son poste

Après que le bureau de l'Assemblée nationale a acté, ce vendredi 6 décembre, la radiation du député Barthélémy Dias, Déthié Fall a rapidement publié une note pour clarifier sa position. Le leader du Parti républicain pour le Progrès (PRP), s'exprimant sur la radiation de la tête de liste de Sam Sa Kaddu, a déclaré : "devant le peuple sénégalais, auquel mon attachement est bien connu, j'avais pris l'engagement que, si ce poste me revenait en raison de ma démission de cette coalition et de mon soutien à la liste Pastef dirigée par le Président Ousmane Sonko, je remettrais ce mandat. Je tiens donc à respecter ma parole, qui m'est précieuse."



Il a ajouté : "par conséquent, je démissionne de mon poste de député, en souhaitant un excellent mandat aux parlementaires et au Président de l'Assemblée nationale, à qui je transmets également mes sincères félicitations."



Enfin, Déthié Fall a renouvelé, dans cette missive, son soutien au Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi qu’au Premier ministre et Président de Pastef, Ousmane Sonko.