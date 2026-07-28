OHADA : le ministère de la Justice salue l'élection d'Hélène Sarr à la Cour commune de justice et d'arbitrage

Le ministère de la Justice s'est félicité de l'élection de Mme Hélène Sarr en qualité de juge à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).



Dans un communiqué signé par son porte-parole, Mouhamadou Ndiaye Sarr, le département souligne que cette élection est intervenue lors de la 61e session du Conseil des ministres de l'OHADA, tenue à Lomé (Togo) les 27 et 28 juillet 2026. Le Sénégal y était représenté par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr.



Le ministère adresse ses chaleureuses félicitations à la magistrate, estimant que cette élection récompense « ses compétences, son parcours exemplaire et son engagement constant au service de la justice ».



Selon le communiqué, cette désignation contribue à renforcer le rayonnement du Sénégal au sein des institutions judiciaires communautaires africaines. Elle témoigne également de « l'excellence et du haut niveau d'expertise de la magistrature sénégalaise », ainsi que de la confiance renouvelée des États membres de l'OHADA envers le Sénégal et sa contribution au renforcement de l'État de droit et de l'intégration juridique en Afrique.



Le ministère de la Justice a enfin formulé ses vœux de plein succès à Hélène Sarr dans l'exercice de ses nouvelles fonctions au sein de la CCJA, institution chargée de veiller à l'interprétation et à l'application uniformes du droit des affaires dans l'espace OHADA