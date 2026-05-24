Assemblée nationale : Les députés convoqués ce mardi pour réintégrer Ousmane Sonko et élire un nouveau président

L’Assemblée nationale s'apprête à vivre une journée cruciale. Suite à la démission fracassante d'El Malick Ndiaye de la présidence de l'institution, le Premier Vice-Président, Dr Ismaïla Diallo, a officiellement convoqué les députés de la XVe Législature en séance plénière ce mardi 26 mai 2026 à 09 h 00.
Selon le document officiel daté de ce 24 mai 2026, l'ordre du jour de cette plénière extraordinaire s'articule autour de deux points majeurs et hautement stratégiques pour l'avenir politique du pays. Les parlementaires procéderont d'abord à la réintégration du Député Ousmane Sonko, qui s'apprête à retrouver son écharpe à l'hémicycle après son limogeage de la tête du gouvernement par le président Bassirou Diomaye Faye. Dans un second temps, les députés devront voter pour l'élection du nouveau Président de l’Assemblée nationale afin de désigner le successeur d'El Malick Ndiaye au perchoir.
Cette convocation accélérée confirme la reconfiguration immédiate des pouvoirs au sommet de l'État et promet des débats intenses au sein de la place Soweto dès mardi matin.
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