Assemblée nationale : Mame Diarra Fam attaque Thierno Alassane en pleine séance (Vidéo)

Les députés sont en plénière pour l’examen du projet de Résolution pour la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire pour faire la lumière sur les conditions de l’élimination de Karim Wade et autres de la liste des candidats à la Présidentielle. Les débats sont houleux et très tendus dans l’hémicycle.



Une altercation a éclaté en pleine séance à l'Assemblée nationale. Mame Diarra Fam a attaqué Thierno Alassane Sall, qui devait prendre la parole. La députée s’est rendue au pupitre pour l’attaquer. Elle est suivie par d’autres députés du Pds créant un charivari dans l’hémicycle.

Guy Marius Sagna a même tenté de l’arrêter avant qu’elle n’accède au pupitre, mais c’est peine perdue, elle le rejoint et tente de le frapper. La séance est suspendue pour quelques minutes.



Ndeye Fatou Touré

div id="taboola-below-article-thumbnails">