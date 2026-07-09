Inclusion des personnes vivants avec un handicap : Marie Rose Faye a reçu une délégation espagnole ce mercredi

La Directrice de Cabinet du Président de l'Assemblée nationale, Marie Rose Khady Fatou Faye, a reçu ce mercredi 8 juillet 2026 une importante délégation espagnole à l’Hémicycle, dans le cadre d’une visite institutionnelle axée sur l'inclusion sociale.



La délégation était conduite par Amadou Diallo, député de la diaspora et Président de l'Association NIOFAR, accompagné de représentants du Comité Paralympique Espagnol et de plusieurs institutions partenaires.



En leur souhaitant la bienvenue au nom du Président de l'institution, Ousmane Sonko, Madame Faye s'est réjouie de cette initiative qui illustre la volonté partagée de consolider les échanges et de dynamiser la coopération bilatérale entre le Sénégal et l'Espagne, particulièrement en faveur des personnes en situation de handicap.



Cette rencontre a offert l'opportunité aux hôtes espagnols de découvrir les rouages et le fonctionnement de l’institution parlementaire sénégalaise. Elle a également favorisé un partage d'expériences constructif avec les députés sur les initiatives législatives en cours pour promouvoir les droits, l'inclusion et la pleine participation citoyenne des personnes vivant avec un handicap.