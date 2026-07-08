Iran: des explosions entendues dans plusieurs localités

De nouvelles explosions ont été entendues dans la ville de Bandar Abbas, située dans la province d’Hormozgan, en Iran.
Selon la presse iranienne, des détonations sont entendues mercredi dans plusieurs régions du sud du pays.
Ainsi, des explosions ont été signalées dans les villes de Sirik et Bandar Abbas dans la province d’Hormozgan, ainsi qu’à Chabahar et Konarak dans la province de Sistan-et-Baloutchistan.
Il est indiqué que 8 explosions ont été entendues à Bandar Abbas, et au moins 10 à Konarak et à Chabahar.
Après ces explosions, des coupures d’électricité ont été enregistrées dans certaines parties de la ville de Chabahar.
Par ailleurs, les habitants de la ville de Bushehr ont rapporté avoir entendu deux explosions distinctes.
Selon la presse iranienne, des détonations sont entendues mercredi dans plusieurs régions du sud du pays.
Ainsi, des explosions ont été signalées dans les villes de Sirik et Bandar Abbas dans la province d’Hormozgan, ainsi qu’à Chabahar et Konarak dans la province de Sistan-et-Baloutchistan.
Il est indiqué que 8 explosions ont été entendues à Bandar Abbas, et au moins 10 à Konarak et à Chabahar.
Après ces explosions, des coupures d’électricité ont été enregistrées dans certaines parties de la ville de Chabahar.
Par ailleurs, les habitants de la ville de Bushehr ont rapporté avoir entendu deux explosions distinctes.
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