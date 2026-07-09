Air Sénégal SA : le dialogue social comme moteur de la relance

Air Sénégal SA renforce son engagement en faveur du dialogue social. Réuni en conclave à Saly, le Comité du dialogue social a lancé, ce mercredi, une session de formation destinée à renforcer les compétences de ses membres en matière de prévention des conflits, de négociation et de maîtrise du Code du travail.



Présidant la cérémonie d'ouverture, le Directeur général, Tidiane Ndiaye, a salué l'engagement du Comité, soulignant que le dialogue constitue un levier essentiel pour prévenir les tensions et instaurer un climat de travail serein, indispensable à la relance de la compagnie.



Le président du Comité du dialogue social, Aliou Mbaye, a rappelé que le dialogue social est un facteur de performance, de stabilité et de progrès. Il a indiqué que cette formation vise à consolider une culture de confiance et de collaboration au sein d'Air Sénégal SA.



Les délégués du personnel, Ibrahima Mamadou Diaw et Ndiaga Fawade Sarr, ont, pour leur part, salué l'implication de la Direction générale dans la recherche de solutions aux préoccupations des travailleurs. Ils estiment qu'un climat social apaisé constitue une condition essentielle pour permettre à Air Sénégal d'aborder une nouvelle phase de son développement.