Éducation au Sénégal : 7 727 abris provisoires recensés, l'État vise le "zéro abri" d'ici 2030

Le système éducatif sénégalais compte encore 7 727 abris provisoires sur l'ensemble du territoire national, selon le dernier recensement de décembre 2024. Ces installations précaires, qui touchent tous les cycles d'enseignement, sont particulièrement nombreuses dans l'élémentaire (3 610) et le préscolaire (2 113), suivis du moyen (859) et du secondaire (645).



La région de Kolda reste l'une des plus touchées par cette problématique. L'inspecteur Alioune Touré, secrétaire général de l'académie, souligne une dynamique complexe. « Malgré les constructions nouvelles, l'augmentation constante de la population scolarisable force les établissements à créer de nouveaux abris pour accueillir les élèves. À l'école 3 de Kabendou (Vélingara), quatre salles sur six sont des abris, une situation jugée "dangereuse" par les enseignants en raison de l'insécurité (présence de serpents) et des retards dans le démarrage des cours ».



Face à ce défi, le ministère de l’Éducation nationale affiche son ambition d'éradiquer ces structures. Pape Abdou Dia, directeur de la maintenance des constructions scolaires, a annoncé que 2 454 remplacements ont déjà été effectués en deux ans. L'objectif est de remplacer 6 903 abris supplémentaires d'ici 2030 grâce à un soutien étatique renforcé et plusieurs projets en cours de finalisation. En parallèle, l'investissement porte sur la mise à niveau des infrastructures avec la construction de blocs administratifs, d'hygiène et de murs de clôture.



En marge du système classique, le Daara internat de Darussalam se distingue par son accueil exclusif de jeunes filles dédiées à l'apprentissage du Coran. Sous une discipline rigoureuse et un encadrement structuré, les apprenantes suivent un calendrier intensif de l'aube jusqu'à 18h. Ce centre de formation religieuse, devenu une référence locale, a déjà formé plusieurs promotions de jeunes filles venant approfondir leurs connaissances islamiques dans des conditions jugées optimales par les encadreurs.