PASTEF : Ansoumana Sambou confirme un « décalage » avec la coalition Diomaye Président

Le responsable de la communication de PASTEF, Ansoumana Sambou, a validé la sortie d’Ousmane Sonko en confirmant l'existence d'un « décalage » entre les options politiques du parti et la stratégie d’accompagnement du président Bassirou Diomaye Faye. Tout en écartant l'idée d'un conflit personnel entre les deux têtes de l'exécutif, il a insisté sur la distinction nécessaire entre les deux entités.



Cette mise au point intervient alors que la coalition Diomaye Président, dirigée par Aminata Touré, revendique une implantation massive avec plus de 400 leaders. Pour Ansoumana Sambou, « PASTEF n'est pas concerné par cette dynamique de ralliements d'anciens membres de l'APR, marquant ainsi une volonté de préserver l'identité propre du parti face à l'ouverture de la coalition présidentielle ».



« Chaque camp s'attèle désormais à sa propre restructuration en vue des prochaines échéances électorales, illustrant une cohabitation que les observateurs qualifient désormais de « guerre froide » idéologique », a lancé M. Sambou sur la Rfm.