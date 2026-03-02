Candidature de Macky Sall à l'ONU : Abdou Mbow invite "l'Etat à ne pas ramer à contre courant de l'histoire"

Le porte-parole adjoint de l’Alliance pour la République (APR), Abdou Mbow, a confirmé ce lundi que le Burundi, au nom de l’Union Africaine, a officiellement déposé le dossier de l’ancien président sénégalais Macky Sall pour le poste de Secrétaire général des Nations Unies. Intervenant sur les ondes de la Rfm, le responsable politique a précisé que cette démarche diplomatique a été effectuée directement au siège de l’organisation à New York.



Abdou Mbow a insisté sur le « leadership accepté » et le « parcours exceptionnel » de l’ancien chef d’État pour justifier ce choix porté par l'institution continentale. Selon lui, cette candidature dépasse les clivages politiques nationaux et doit être perçue comme une « fierté pour tout Sénégalais et tout Africain », soulignant que le dossier bénéficie d'un large consensus au sein des pays membres de l'Union Africaine.



Interrogé sur la position que devrait adopter le gouvernement actuel du Sénégal, Abdou Mbow a estimé que les autorités ne doivent pas « ramer à contre-courant de l'histoire ». Tout en reconnaissant que la décision finale de soutien revient au pouvoir en place, il a rappelé l'importance pour le Sénégal de ne pas rester en retrait face à une opportunité d'une telle envergure pour la diplomatie nationale et continentale.