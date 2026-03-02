Économie Sénégalaise : le bilan de décembre 2025 révèle une dynamique sectorielle contrastée

L'économie nationale affiche une configuration multidimensionnelle à la clôture du mois de décembre 2025 selon le Bulletin Mensuel des Statistiques Economiques et Financières. Cette période charnière révèle une activité intense dans les secteurs productifs tout en soulignant des points de vigilance majeurs concernant le coût de la vie et la structuration du marché de l'emploi formel.
Le secteur primaire se trouve actuellement au cœur des attentions avec le bilan de la campagne horticole annuelle 2024/2025. Les données mettent en lumière une gestion stratégique des flux d'importations et d'exportations de produits végétaux ainsi qu'une surveillance étroite des cours mondiaux des matières premières. Ces indicateurs couplés à l'évolution des prix des produits agricoles et aux performances de l'élevage définissent les bases de la souveraineté alimentaire pour l'année à venir.
Parallèlement le secteur secondaire fait face à des défis structurels liés aux coûts de production. Si l'activité industrielle maintient un rythme soutenu comme en témoigne le niveau de consommation d'électricité les indicateurs du bâtiment et des travaux publics montrent une réelle tension. L'Indice du Coût de la Construction reste impacté par la volatilité des prix des matériaux de construction tandis que les prix des produits pétroliers à la pompe font l'objet d'un suivi rigoureux pour contenir les effets inflationnistes sur les ménages.
Le secteur tertiaire confirme sa position de moteur de la croissance interne à travers un indice du chiffre d'affaires du commerce particulièrement dynamique en cette fin d'année. Cette vitalité est soutenue par une performance notable des plateformes logistiques avec des statistiques de fret et de passagers en progression constante dans les domaines des transports maritimes et aériens renforçant ainsi la connectivité du pays avec les marchés régionaux et internationaux.
L'analyse de la conjoncture se complète par des indicateurs transversaux qui dessinent les contours du paysage entrepreneurial. Le rythme des immatriculations au Numéro d’Identification National des Entreprises et Associations témoigne d'une volonté de formalisation de l'économie. Cette tendance est corrélée à une situation de l'emploi stable dans le secteur formel malgré une pression exercée par l'Indice Harmonisé des Prix à la Consommation. Les statistiques financières et les résultats du commerce extérieur viennent clore ce bilan en précisant la solidité des équilibres macroéconomiques globaux.
