Fusillade au Texas : Horizon sans frontière appel au discernement face aux risques de "stigmatisation" des Sénégalais

Le président de l’ONG Horizons sans Frontières (HSF), Bouba Seye, alerte sur les risques de « haine collective » et de stigmatisation visant la communauté sénégalaise aux États-Unis. Cette mise en garde fait suite à la fusillade survenue au Texas, dont l’auteur identifié est un Américain d’origine sénégalaise.



Il a condamné « fermement » cet acte qualifié « d'odieux » et de « terroriste », tout en présentant leurs condoléances aux familles des victimes. Il a insisté cependant sur le fait qu'il s'agit d'un « acte isolé qui ne doit en aucun cas entraîner une généralisation de la responsabilité à l'ensemble des immigrés sénégalais, africains ou de confession musulmane ».



Horizons sans Frontières exhorte l'administration de Donald Trump à faire » preuve de discernement ». L'ONG a souligné « que ce crime ne peut devenir un prétexte pour traquer la communauté sénégalaise », particulièrement dans un contexte de durcissement des politiques migratoires américaines. « Un crime ne salue pas un drapeau », a rappelé l'organisation sur la Rfm, pour refuser toute perception biaisée des Sénégalais vivant à l'étranger.