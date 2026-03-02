Basket : le Sénégal boucle la fenêtre mondiale avec un bilan positif de deux victoires

L'équipe nationale masculine de basket-ball du Sénégal termine à la deuxième place de cette fenêtre de qualification pour le Mondial, affichant un bilan de deux victoires et une défaite. Bien qu'il visait un sans-faute à domicile, le sélectionneur juge les résultats satisfaisants, attribuant le revers initial à un manque de temps de préparation défensive avant une montée en puissance lors des deux dernières sorties.



Sur le plan individuel, le capitaine Brancou Badio s'est illustré en occupant la deuxième place du classement des meilleurs marqueurs avec 41 points en seulement deux matchs. Il est suivi de près par Jean-Jacques Boissy (40 points), qui, malgré une autocritique sur sa performance personnelle, souligne la priorité donnée au collectif dans ce « long marathon » vers la qualification. Karim Mané a également salué le « réveil » de l'équipe après une entame de tournoi difficile.



En prévision de la prochaine fenêtre prévue en juillet prochain, l'encadrement technique n'exclut pas d'élargir le groupe à de nouveaux joueurs évoluant partout dans le monde pour renforcer le noyau actuel. Les statistiques du tournoi placent l'Ivoirien Jonathan Cissé et le Congolais Jonathan Jordan en tête des marqueurs avec 42 unités, tandis que Jordan domine le classement des rebonds avec 30 prises.



L'enjeu final de ces éliminatoires reste la qualification pour le Mondial prévu au Qatar. À l'issue de la prochaine phase en juillet, les trois premiers de chaque groupe disputeront un ultime tournoi pour déterminer les cinq sélections qui représenteront l'Afrique lors de la compétition mondiale.