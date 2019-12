Assemblée nationale: énervé par le comportement de certains députés, Moustapha Niasse menace

Le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, n'en peut plus face aux comportements peu élogieux de certains députés. Énervé, il a menace d'appliquer des sanctions à l'endroit de ses collègues parlementaires.



"Ayez un comportement de responsables ! Respectez le gouvernement ! Respectez vous entre vous. Je n'accepterai plus ça et je vais devoir appliquer des sanctions", a lancé M. Niasse, jeudi à hémicycle. Moustapha Niasse a invité les parlementaires à avoir un comportement respectueux envers les ministres qui défilent devant eux, chaque matin, depuis le début du marathon budgétaire pour défendre leur budget de 2020.



"Chaque intervenant à droit à 5mn de parole. C'est le règlement intérieur qui le lui permet. Maintenant, quand un député a la parole et que, dans l'hémicycle, les collègues n'écoutent pas, certains applaudissent, d'autres parlent, on a l'impression que ne sommes pas des députés. Il faut arrêter, parce qu'à un certain moment, ça ressemble à un manque de respect vis a vis des autres", a fustigé le président.



Pour ce faire, il a promis d'appliquer des sanctions contre les auteurs de troubles à l'Assemblée nationale.