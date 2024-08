Assemblée nationale : la proposition de loi organique portant modification du règlement votée presque à l’unanimité

La polémique sur la « Déclaration de la Politique Générale », du Premier ministre, Ousmane Sonko sera bientôt clôturée. Les députés se sont réunis ce vendredi 16 août en session extraordinaire pour examiner la loi organique portant N°10/2024 modifiant et complétant la loi organique N° 2002-20 du 15 mai 2002 modifié, portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Après plus de six (6) tours d’horloge, les députés ont presque voté à l’unanimité le texte organique dans sa globalité avec zéro abstinence et un « non », venant de Bara Dolly Mbacké.



Partant de ce constat, Ousmane Sonko, peut donc se préparer à faire face aux parlementaires sous peu.