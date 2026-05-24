Assemblée nationale: le Bureau et la Conférence des présidents se réunissent ce dimanche pour fixer le programme

Le Bureau de Assemblée nationale du Sénégal est convoqué, ce dimanche à 15 heures (GMT), suivi d'une rencontre de la Conférence des présidents, à 16 heures. Ces réunions doivent permettre de définir le calendrier des prochains travaux parlementaires et l’ordre du jour des séances à venir.



Ces instances stratégiques, dirigées par le président du Parlement, El Malick Ndiaye, se rassemblent généralement à la suite de demandes de procédures d'urgence ou de dépôts de projets de loi par l'exécutif.



Cette rencontre intervient aussi dans un contexte où plusieurs militants et cadres du Pastef (pouvoir) ont appelé Ousmane Sonko à prendre la Présidence de l'Assemblée nationale, après son limogeage en tant que Premier ministre .