Assemblée nationale : le budget 2027 du ministère des Mines arrêté à 7,4 milliards de FCFA rejeté

La Commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale, élargie à la Commission de l’Énergie et des Ressources minérales, rejette le projet de budget 2027 du ministère des Mines et de la Géologie, ce mercredi 11 novembre 2026. Le texte, défendu devant les députés par le ministre de tutelle, Cheikhou Oumar Seck, ne décroche pas l'approbation des parlementaires au terme des travaux.



Pour l’exercice 2027, les ressources financières attribuées au ministère s'élèvent à 7 458 600 502 FCFA, répartis entre les Autorisations d’engagement et les Crédits de paiement. Lors de la présentation des axes stratégiques de cette enveloppe, Cheikhou Oumar Seck précise que les ressources financières s'articulent autour de deux axes prioritaires, à savoir la Valorisation des substances minérales ainsi que le Pilotage, la Coordination et la Gestion administrative.



Pendant les échanges, les députés soulignent des insuffisances au sein du secteur minier, des blocages dans l'encadrement réglementaire et des incertitudes relatives aux dispositions du nouveau Code minier. Les commissaires émettent également des réserves marquées sur la sincérité et la fiabilité des prévisions financières, en formulant des doutes sur la réalité des recettes et des dépenses inscrites. Ces désaccords conduisent au rejet final du projet de budget par les membres de la commission.