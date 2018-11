Assemblée nationale : le budget de l’UASZ connaît une hausse de 4 471 195 050

Le ministre Mary Teuw Niane s’est prononcé au sujet du budget de l’Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ). Il a précisé que ceux des universités publiques, celui de l’EPT et de l’ISEP de Thiès ont connu une hausse par rapport à l’année 2018. Car dit-il, « les enveloppes budgétaires qui leur sont allouées correspondent quasiment aux crédits demandés ».



Le ministre a aussi précisé que, «c’est à cet effet que le budget de l’Université Assane Seck de Ziguinchor est passé de 3 815 933 000 F CFA en 2018 à 4 471 195 050 en 2019. D’autre part, l’hôtel de cette Université, jumelé aux résidences des enseignants (12 appartements pour ces derniers et 18 studios pour les enseignants missionnaires) est déjà livré. À cela, s’ajoute la livraison du bloc pédagogique et d’un amphithéâtre de 500 places avec une salle de 250 places et 2 salles de 150 places ».



Pr Mary Teuw Niane a indiqué que seul le chantier de l’extension de l’Université Assane Seck reste à livrer. À cet égard, il précise que l’Agence de construction est en train de tout mettre en œuvre pour que les travaux puissent se terminer d’ici au 1er semestre de 2019.



Sur la bourse, le ministre a rappelé que, « si beaucoup de personnes ont pu réussir aujourd’hui, c’est en partie grâce à l’appui financier de l’Etat. Au plan national, 94 061 étudiants ont bénéficié de la bourse dans le public, 4 160 dans le privé et 27 749 ont eu à bénéficier d’aides. Au total, 119 477 étudiants ont bénéficié de la bourse », a-t-il précisé.