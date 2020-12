Assemblée nationale: le budget du ministère des Affaires étrangères arrêté à plus de 66 milliards FCFA

Le projet de budget 2021 du Ministère des Affaires Étrangères et des sénégalais de l’Extérieur a été examiné et adopté samedi, lors d’une plénière tenue à huis clos à l’Assemblée nationale. Il est arrêté à la somme de 91.586.952.184 FCFA en autorisation d’engagement et à 66.447.748.835 FCFA en crédit de paiement.



Le budget est réparti entre quatre (4) programmes, notamment celui lié au « Pilotage, Gestion et Coordination administrative pour une valeur de 13.918.058.182 FCFA en crédit de paiement, le programme « Coopération bilatérale et multilatérale » avec 50.155.537.839 FCFA, le programme « Promotion de la Diplomatie économique » pour un financement en autorisation d’engagement et en crédit de paiement estimé à 225.842.364 FCFA, le programme « Gestion des Affaires consulaires et Promotion des Sénégalais de l’Extérieur » avec une manne financière de 2.148.310.450 FCFA en crédit de paiement.



Conformément aux directives du Président de la République, Macky Sall, le ministre des Affaires étrangères et des sénégalais de l’Extérieur, Aissata Tall Sall, a annoncé que son département entend faire de 2021, l’année de la consolidation de l’influence du Sénégal sur la scène internationale, du renforcement de la contribution de la diplomatie sénégalaise à l’effort national pour l’émergence, du regain d’attention pour la Diaspora et enfin de l’amélioration des conditions socio-professionnelles des diplomates sénégalais.