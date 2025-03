Assemblée nationale : les détails de la réunion de la conférence des Présidents

Président Bassirou Diomaye Faye à ratifier une convention entre le Sénégal et le Maroc, l'Assemblée nation a fait un compte rendu détaillé de cette rencontre.

Au terme de l'ordre du jour, il a été arrêté suite à une demande du président de l'Assemblée en procédure d'urgence d'examiner en inter-commission (affaires étrangères et intégration Africaine et finances / contrôle budgétaire /Affaires économiques) le 12 mars à 10h :



-"Le projet de loi autorisant le P.R. à signer l'instrument d'adhésion aux statuts de la Banque de Commerce et de Développement de l'Afrique de l'est et Australe.



-Le projet de loi autorisant le P.R. à signer l'instrument d'adhésion et à l'accord portant création de la Banque Européenne pour la reconstruction et le Développement



-Le projet de loi autorisant le P.R. à signer l'instrument d'adhésion aux statuts de la Banque Asiatique d'investissement et des Infrastructures.



La plénière est prévue le 14 mars à 10h.



Le PAN a aussi informé avoir reçu une proposition de loi du député Amadou Ba de Pastef portant interprétation de la loi d'amnistie le P.R. a donné un avis favorable sans observation.



Ainsi la commission technique est prévue le 21 mars et la plénière le 02 avril.



Enfin le PAN a aussi informé avoir reçu du garde des sceaux la demande de la levée de l'immunité parlementaire de l'honorable député Moustapha Diop.



La commission des loi constituera la commission ad-hoc le mercredi 12 mars à 15h et la plénière de validation de la commission ad-hoc est prévue le vendredi 14 mars à 12h.



Les Non-inscrits inscrits devront donner le nom du député qui sera membre de la commission ad-hoc qui devra être communiqué demain au plus tard 15h".