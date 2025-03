Assemblée nationale : vers le renforcement des assistants parlementaires

Selon El Malick Ndiaye, cette décision s'inscrit dans une démarche de rationalisation des finances de l'Assemblée nationale, avec l’objectif de générer des économies. Qui permettront d'augmenter le nombre d’assistants parlementaires, tout en améliorant la qualité du travail parlementaire.

Cette nouvelle mesure prévoit une répartition équilibrée des assistants parlementaires entre les différentes commissions de l'Assemblée nationale. Chaque commission technique bénéficiera de deux assistants, tandis que la commission des finances disposera de quatre. Cette augmentation devrait permettre de répondre de manière plus efficace aux besoins croissants des parlementaires, en optimisant le soutien administratif et technique fourni à chaque commission.



El Malick Ndiaye a expliqué que l'objectif principal est de renforcer la qualité du travail parlementaire. "L’idée est d’améliorer l’efficacité et la qualité du travail d’accompagnement des députés, afin de mieux répondre aux enjeux de notre institution et aux attentes des citoyens", a-t-il précisé.

Une autre annonce majeure concerne le statut des assistants parlementaires. El Malick Ndiaye a déclaré que la fonction d’assistant parlementaire serait désormais institutionnalisée. Cela signifie que ces professionnels deviendront des membres à part entière de l’administration de l'Assemblée nationale, avec des droits et des obligations clairement définis.



Afin de renforcer les capacités de l'Assemblée nationale, il est également prévu d'intégrer des experts dans des domaines clés tels que le numérique, le développement durable et le suivi-évaluation. "Cela permettra à l’Assemblée nationale de remplir ses missions de manière plus efficace et efficiente", a expliqué le président de l'Assemblée.



Pour concrétiser cette vision, El Malick Ndiaye a indiqué que l’Assemblée nationale travaille actuellement sur des fiches de poste pour ces nouveaux assistants spécialisés. Un appel à candidatures sera ensuite lancé afin d'attirer les meilleurs talents dans des domaines spécifiques, notamment les jeunes doctorants et experts en développement durable, numérique et évaluation des politiques publiques.