Assises de la gauche plurielle : la résolution générale qui a sanctionné les travaux de projet en 06 points

Après 48 h de concertation, la Gauche plurielle, a procédé dimanche soir à la lecture de la résolution générale des conclusions de ses assises. Plusieurs partis et organisations de la gauche sénégalaise appellent à « construire une nouvelle Gauche plurielle, unie, démocratique, laïque et panafricaniste, ouverte et inclusive, autour des conclusions des Assises nationales ». Le contexte international et africain actuel, les récents développements inquiétants de notre situation nationale, constituent un motif supplémentaire et suffisant pour les forces de Gauche de se retrouver. Réunis autour du « groupe d’initiative pour les assises de la gauche plurielle », ces formations politiques ont adopté 06 grands points de leur démarche sur le cours politique de notre pays. Suivez la Vidéo.















div id="taboola-below-article-thumbnails">