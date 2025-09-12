Assises du MEDS : le secteur privé demande plus d’implication dans l’élaboration des politiques publiques

Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par une dette intérieure qui pèse lourdement sur la trésorerie des entreprises, ainsi que par l’adoption de réformes fiscales et douanières. « Beaucoup de nos entreprises attendent encore des paiements de l’État et cela bloque ou ralentit leur développement », a déploré le président du Mouvement des entreprises du Sénégal (MEDS).



S’il a salué la prise en compte des propositions du secteur privé dans les réformes du Code des impôts, des investissements et des douanes, Mbagnick Diop a toutefois regretté « l’absence d’échanges plus approfondis avant leur adoption en Conseil des ministres ». Et de préciser : « Le patronat ne cherche pas la polémique. Nous privilégions l’élégance et la courtoisie dans le dialogue, car ce qui nous importe, c’est le Sénégal. »



Le thème de cette édition illustre la volonté du MEDS de replacer l’entreprise locale au cœur de la trajectoire nationale. Selon Mbagnick Diop, le secteur privé sénégalais représente déjà plus de 80 % de la création de richesses et d’emplois, et devra jouer un rôle encore plus central dans la Stratégie nationale 2025-2029.



Présent à la cérémonie, le ministre de la Fonction publique et de la Réforme du service public, Olivier Boucal, a réaffirmé l’engagement du gouvernement à promouvoir un modèle endogène. « La réforme du Code des investissements vise à créer un cadre plus simple et plus incitatif, afin de faire émerger de nouveaux champions nationaux », a-t-il expliqué.



Il a également insisté sur la nécessité de territorialiser les politiques publiques, pour rapprocher l’État des PME locales et transformer chaque région en pôle de croissance, rapporte le quotidien L’Observateur de ce vendredi 12 septembre.