Assises nationales des médias : la CAP annonce la publication du rapport général le 25 janvier prochain

La Coordination des Associations de Presse (CAP) informe dans un communiqué publié ce mardi, que le rapport général des Assises nationales des médias sera rendu public le 25 janvier 2024 à l’amphithéâtre de la Maison de la presse. Ce rapport est le fruit du travail des six commissions thématiques mises en place depuis le lancement des Assises à la fin du mois d’août.



« Les travaux ont réuni, aussi bien à Dakar que dans les autres régions, les professionnels des médias, toutes générations confondues, des universitaires, des acteurs de la Société civile et des personnes ressources pluridisciplinaires. Après avoir travaillé d’arrache-pied pendant plusieurs semaines, les commissions restituent leurs conclusions le 13 janvier », lit-on dans le communiqué.



« Cette restitution sera suivie, une semaine plus tard, de celle du Rapport général. La CAP a voulu que ces Assises soient les plus inclusives possibles avec l’implication des différents secteurs, des corps socioprofessionnels, des communautés coutumières et religieuses », ajoute le document.



Qui précise que « c’est la Coordination des associations de presse qui conviera, les 29 et 30 janvier, tous les candidats à l’élection présidentielle à venir signer la Charte d’engagement pour appliquer les conclusions des Assises nationales des médias, une fois élu ».



Pour rappel, l’objectif de ces Assises était de faire un diagnostic sans complaisance du secteur des médias et d’enclencher un nouveau départ fait de viabilité économique, de meilleures pratiques, de consolidation de la démocratie, de renforcement des valeurs de paix, d’unité et de solidarité nationales.