Assistance aux victimes et ex-détenus : le ministère de la Famille détaille l’appui financier

Le ministère de la Famille et des Solidarités a apporté des précisions suite à son communiqué du 27 août 2025 sur l’assistance destinée aux ex-détenus et aux victimes des événements survenus durant la période pré-électorale. Selon la tutelle, un montant global de 1 125 850 000 FCFA a été mobilisé pour la prise en charge des ex-détenus, des familles des personnes décédées et des malades.



Dans le détail, 1 931 ex-détenus ont bénéficié d’un appui évalué à 973 290 120 FCFA, couvrant les frais de consultation, de soins, de médicaments, ainsi que les transferts et évacuations à l’étranger pour certains cas graves, rapporte Emédia. Par ailleurs, « 92 malades ont été pris en charge pour un montant de 62 559 880 FCFA, tandis que cinq familles de victimes décédées ont reçu un soutien financier global de 50 000 000 FCFA. »



Le ministère précise que « l’assistance est toujours en cours pour quatre autres familles, chacune devant percevoir 10 000 000 FCFA, soit un total supplémentaire de 40 000 000 FCFA. »



Pour financer ce dispositif, le département a bénéficié de deux transferts de crédits à savoir « 500 000 000 FCFA dans le cadre de la Loi de Finances Rectificative 2024 et 800 000 000 FCFA au titre de la Loi de Finances Initiale 2025. »



Une rencontre avec certaines familles de victimes décédées a eu lieu le 21 août 2025, au cours de laquelle les recommandations du Comité chargé de l’assistance ont été présentées. Le ministère souligne avoir pris des mesures pour alléger les procédures administratives, afin de faciliter l’accès aux fonds pour les familles concernées.



Enfin, la tutelle assure que « la prise en charge médicale des victimes se poursuit et réaffirme l’engagement du gouvernement à accompagner les ex-détenus, les familles endeuillées et toutes les personnes affectées par les violences pré-électorales. »

