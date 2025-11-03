Association des Parents d'Élèves: les enseignants écartés des postes stratégiques

Dans une circulaire datée du 28 octobre 2025, le ministre dit avoir constaté dans plusieurs établissements d'Enseignement moyen ou secondaire que des enseignants occupent des postes de responsabilité (Président ou Trésorier) dans les bureaux des Associations de Parents d'Élèves (APE) des établissements où ils sont en service..

Selon lui, cette situation crée des “risques de conflits d'intérêts ou de collusion dans la mesure où le chef d'établissement exerce un pouvoir hiérarchique sur ces agents”. Or, il rappelle que les “APE sont appelées à collaborer avec l'administration scolaire dans des domaines où la neutralité, l'indépendance et la transparence doivent être garanties.”

M. Guirassy estime que “l'accaparement de ces postes stratégiques par les enseignants de l'établissement, sous prétexte qu'ils ont leurs enfants dans le lycée/collège, peut compromettre la volonté d'ouvrir l'école à la communauté”.

En conséquence, la circulaire stipule qu'il est formellement interdit à “tout enseignant d'occuper les postes de Président ou de Trésorier au sein de l'Association des Parents d'Élèves de l'établissement où il exerce ou de représenter cette association dans le CGE”.

Le ministre instruit les Inspecteurs d’Académie de veiller strictement à l’application de cette mesure, notamment en :

-ordonnant la démission, sans délai, de tous les enseignants occupant les postes de Président ou de Trésorier dans les Associations de Parents d'Elèves des établissements où ils exercent;

-veillant au rappel systématique de cette mesure lors des procédures de renouvellement ou de mise en place des bureaux des APE et des CGE.

