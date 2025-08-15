Assomption : l’Abbé Jacques François Diouf invite les fidèles à suivre l’exemple de la Vierge Marie

“C'est à l'initiative de Dieu lui-même que Marie célèbre corps et âme vers lui. Cette fête nous rappelle ce que Dieu désire réaliser pour chacun et chacune de nous. Il veut nous prendre tous avec lui. Notre vraie demeure est la Patrie du ciel. C'est là où Dieu attend ses enfants et Marie nous indique le chemin. Elle nous montre ce qui attend ceux ou celles qui font confiance au Seigneur le Dieu de la vie”, à déclaré Abbé Jacques François Diouf.

“Pour la Vierge tout est grâce. Ce qu'elle est devenue, elle le doit à la grâce de Dieu. C'est le fruit de son amour et cet amour gratuit, c'est d'âge en âge jusqu'à nous”, a-t-il ajouté.

Poursuivant, il souligne qu'en acceptant la mission qui lui est confiée, Marie s'efface pour laisser la place à Dieu. “Elle lui fait totalement confiance. Pour elle, Dieu est l'unique nécessaire. Lorsque nous faisons totalement confiance comme la Vierge Marie, il nous surprend toujours. Il agit au-delà de nos espérances. Marie en a vécu l'expérience, elle que tous les âges appellent Bienheureuse”, a-t-il dit.

L'Abbé Diouf invite également les fidèles à mettre au service des autres, en particulier des plus petits et des plus pauvres

“Elle nous indique ainsi le chemin de la charité parfaite qu'elle nous aide à être plus généreux à donner et à servir avec désintéressement, vivre dans l'humilité”.

D'après le religieux, Marie ne se gonfle pas d'orgueil, elle a tout reçu de Dieu et ne veut se glorifier aucunement. “Elle reste donc cette humble mère discrète, cachée. Elle détourne même son regard d'elle-même pour garder les yeux fixés sur le Seigneur qui élève les humbles”.

Ce vendredi 15 août, la communauté catholique célèbre dans la ferveur la fête de l’Assomption, commémorant l’élévation de la Vierge Marie au ciel, corps et âme. À la Cathédrale de Dakar, l’Abbé Jacques François Diouf a invité les fidèles à s’inspirer de la vie de Marie et de sa foi totale en Dieu.