Assomption : les catholiques célèbrent l’élévation de la Vierge Marie au ciel ce 15 août

Au-delà de la dimension spirituelle, cette célébration est aussi un moment de communion et de partage. Les prêtres, à travers leurs homélies, rappelleront aux fidèles les valeurs de solidarité, de compassion et d’entraide, chères à la Vierge Marie.

Pour de nombreux croyants, l’Assomption reste une invitation à marcher dans les pas de Marie, en vivant une foi empreinte d’humilité, de service et d’espérance.

Ce vendredi 15 août, la communauté catholique célèbre la fête de l’Assomption, qui marque l’élévation de la Vierge Marie au ciel. Partout au Sénégal, des messes seront célébrées en l’honneur de Marie, mère de Jésus-Christ, figure centrale de la foi chrétienne.