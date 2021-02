Aston Villa largue Arsenal en Premier League

Pour défier Aston Villa (9e avec deux matches en retard), concurrent direct dans la course à l'Europe, Arsenal (10e) se présentait sans son gardien Bernd Leno et David Luiz, expulsés mardi à Wolverhampton (1-2) et remplacés par Matt Ryan et Gabriel. Après moins de deux minutes de jeu, ces deux-là baissaient la tête.



Sur une erreur de relance entre Gabriel et Cédric Soares, Bertrand Traoré récupérait la balle et centrait en retrait pour Ollie Watkins qui signait son dixième but de la saison. Pas terrible pour la deuxième meilleure défense, certes remaniée, de Premier League. Et sur l'autre cage, les Gunners Saka (21e) puis Xhaka sur coup franc (29e) butaient sur Emiliano Martinez, leur ancien gardien prêté à six clubs ces huit dernières saisons avant de gagner la Cup et le Charity Shield 2020 à la suite d'une blessure de Leno.



Morgan Sanson reste sur le banc

En seconde période, après des occasions de Nicolas Pépé (52e) et Hector Bellerin (56e), Miguel Arteta faisait entrer Pierre-Emerick Aubameyang (59e), à la place d'Alexandre Lacazette (59e), puis le meneur de jeu prêté par le Real Madrid, Martin Odegaard (65e) et enfin Willian (74e) pour trouver la faille dans une fin de match très rythmée à laquelle Morgan Sanson a assisté sur le banc des Villans.



Mais malgré des occasions des deux côtés - Pépé (69e), Odegaard (84e) pour Arsenal ; Grealish (79e), Watkins (83e, 86e) pour Villa -, et grâce à des gardiens décisifs, le score en restait là. Avec cette victoire, Aston Villa devient 8e à trois points (et un match en moins) de la 5e place européenne occupée par West Ham. Les Gunners, toujours 10e sont à sept points de la Ligue Europa, malgré un match supplémentaire disputé.



