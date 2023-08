Athlétisme - Jeux de la Francophonie : le Sénégal remporte 5 médailles dont 2 en or

L'athlète sénégalais Amath Faye a remporté hier jeudi, la médaille d'argent dans l'épreuve du triple saut, à l’occasion de la neuvième édition des Jeux de la Francophonie qui se déroulent à Kinshasa. Le Sénégal s’offre déjà 5 médailles dont 2 en or et 3 argent en athlétisme.





Après avoir raté le podium mardi passé dans l'épreuve du saut en longueur (4ème place, 7m49), lors des Jeux de la francophonie de Kinshasa (RD Congo), Amath Faye, spécialiste des sauts horizontaux saut en longueur et triple Saut) s'est rattrapé hier jeudi dans l'épreuve du triple saut.





En effet, avec un bond de 16m61, l'athlète sénégalais décroche l'argent et se classe deuxième, derrière le Burkinabé, Hugues Fabrice Zango (17m11).





Ainsi le Sénégal obtient une autre médaille à ces joutes. Au total 5 médailles : 2 or, remportées par Cheikh Tidiane Diouf au 400 m (45"78) et Louis François Mendy au 110 m haies (13"38) et 3 argent dans les épreuves du 100 m par Mamadou Sarr (10'17), le 4X100 m homme (39"32) et hier jeudi le triple saut par Amath Faye (16m61).