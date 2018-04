Atlético Madrid : un jeune sénégalais de 22 ans convoqué par Simeone pour la première fois

Arona Sané est un jeune footballeur très prometteur du centre de formation de l’Atletico Madrid (D1 espagnole). Agé de 22 ans, le natif de Sindja, n’a jamais joué avec les professionnels. Il est en revanche l’un des cadres de l’équipe de l’équipe réserve.Arona Sané est un véritable sprinteur. Bon travailleur, il est d’un apport capital pour son équipe; ce qui lui a valu le brassard de capitaine lorsqu’il évoluait chez les U19. Très vif, il est un virtuose qui est quasiment inarrêtable. «Il possède une technicité et une capacité physique énormes», indique son compatriote Fallou Gallas Wade.Titulaire indiscutable, Arona Sané a presque participé à toutes les rencontres de l’équipe réserve de l’Atletico Madrid. Admirateur d’Andres Iniesta (FC Barcelone), le jeune Arona Sané rêve de faire une grande carrière footballistique avec l’Atletico Madrid, avant de rejoindre d’autres clubs plus huppés. «Mon rêve est de devenir un joueur professionnel et pouvoir défendre un jour les couleurs de mon pays, le Sénégal».