Attaque à main armée à Kaolack : une importante somme d’argent emportée par les malfrats

Un braquage à main armée a eu lieu à Kaolack. Cela s’est passé dans la nuit du dimanche 30 au lundi 31 décembre vers les coups de 4h du matin. Les invidus armés ont attaqué une boutique et ont emporté avec eux une importante somme d’’argent trouvée sur place.



Interrogé par E-média, le boutiquier, Malick Ndiaye raconte : «Les malfaiteurs étaient venus aux environs de 4 h du matin, à bord d’un véhicule et d’une moto. A leur arrivée, ils ont tiré des coups de feu sur la porte et ont pris de l’argent. Mais, ils ne m’ont pas blessé ».



Et, informe-t-il «j’ai appelé les éléments de la police, mais ils m’ont demandé si je n’avais pas des moyens pour les chasser et ce n’était pas le cas. Ils sont finalement venus mais tardivement».