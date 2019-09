Attaque à main armée à Ziguinchor: un boutiquier blessé par balle, une importante somme emportée

Des éléments lourdement armés ont attaqué une boutique établie au quartier de Lyndiane dans la commune de Ziguinchor, dans la nuit du mardi 24 au mercredi 25 septembre 2019 aux environs de 2 heures du matin. Atteinte par balle, le boutiquier a été transmis d’urgence à l’hôpital régional de Ziguinchor. Mais sa vie est hors de danger



Les bandits, n’ont encore identifié, ont tiré des coups de feu et semé la panique dans cette zone. Ils ont emporté avec eux une importante somme d’argent avant de prendre la poudre d’escampette.



Selon un des témoins de l’attaque, « les cambrioleurs sont venus avec des uniformes et des armes et des balles réelles. Ils ont tiré trois (3) coups de sommation avant de pénétrer la boutique ».



Une plainte a été déposée à la gendarmerie de la localité. Une enquête est ouverte.