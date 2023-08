Attaque au cocktail molotov d’un bus AFTU: Pastef condamne « un acte ignoble et cruel »

Malgré sa dissolution lundi par un décret mentionné dans un communiqué du ministre de l’Intérieur, le parti Pastef continue de faire fonctionner ses instances. Quelques heures après l’attaque au cocktail molotov sur un bus AFTU à Yarakh qui a causé deux décès selon le ministre de l’Intérieur qui s’est déplacé sur les lieux et qualifié l’acte de terroriste, la formation politique de Ousmane Sonko a réagi et condamné ladite attaque.



« Ce mardi Ier août 2023, PASTEF- Les Patriotes a appris avec tristesse et consternation la commission d'un acte criminel sur un bus TATA de la ligne 65 à Yarakh.

PASTEF- Les Patriotes condamne avec la dernière énergie cet acte ignoble et cruel perpétré contre d'honnêtes citoyens sénégalais. PASTEF- les patriotes souhaite un prompt rétablissement à toutes les victimes. PASTEF- les patriotes présente ses condoléances aux familles éplorées et réclame l'ouverture rapide d'une enquête objective pour que les auteurs de cet acte odieux soient pourchassés, arrêtés, jugés et punis à la hauteur de leur crime », lit-on dans leur communiqué parvenu à PressAfrik.



Aussi, « PASTEF- les patriotes présente également ses condoléances aux familles éplorées des victimes d'hier, tuées par balles, à celles des plus de 50 victimes, exécutées depuis mars 2022, ou ayant succombé à la torture, et pour lesquelles aucune enquête sérieuse n'a été ouverte malgré les preuves flagrantes ».



Pour conclure le partie Pastef « rappelle à l'Etat du Sénégal sa responsabilité dans l'instauration de la stabilité politique par le respect des libertés démocratiques et individuelles et la garantie d'une justice indépendante et impartiale ».