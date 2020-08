Attaque de Kouré: les enquêteurs sur «des pistes très sérieuses»

Selon les premiers éléments de l’enquête française, l’attaque « parait avoir été préméditée » dans l’objectif « a priori de cibler des Occidentaux ». Mais l’enquête n’en est qu’à son début et le conditionnel reste donc de mise, d’autant qu’il n’y a toujours pas eu de revendication.



Six jours après le drame, on sait encore peu de choses des assaillants. De source judiciaire nigérienne, ils étaient quatre sur deux motos. On sait aussi qu’ils auraient fui vers le nord en contournant Niamey par l’est, c’est la trace des pneus des motos qui les auraient trahis. La traque s’est donc concentrée dans cette zone après le drame, mais aucun des auteurs de l’attaque n’a été intercepté. Seul un homme, pour l’heure a été arrêté : sa présence dans un campement aux alentours de Kouré a été jugée suspecte. Mais ce n’est qu’une piste parmi d’autres, assure le ministre de l’Intérieur nigérien.