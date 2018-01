Attaque de Ziguinchor : 3 blessés évacués à Dakar

Parmi les neuf blessés dont six sont soignés à l'hôpital régional de Ziguinchor depuis hier samedi, trois ont été évacués d'urgence à Dakar pour des soins plus poussés, en chirurgie vasculaire et en neurochirurgie, a appris le Directeur de l'établissement sanitaire de la région du sud à Seneweb.

Martial Bopp a également fait savoir parmi les 13 victimes de l’attaque, l'hôpital de Ziguinchor qu’il dirige n’en a reçu que quatre dépouilles. Les neuf autres, indique-t-il, ont été déposées dans une mosquée de la place.



Selon lui, trois autres blessés sont dans un état stable et vont bientôt pouvoir rejoindre leurs familles.