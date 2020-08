Attaque de la Brigade de gendarmerie de Ballou : les jeunes arrêtés seront jugés mercredi au tribunal de Bakel

Les 13 jeunes arrêtés, suite à l’attaque de la Brigade de gendarmerie de Ballou, dans le département de Bakel, seront présentés devant le juge mercredi. En attendant, les notables du village ont commencé une médiation pour obtenir leur libération des jeunes, a-t-on appris.

Lundi, deux (2) gendarmes ont été blessés dans l'attaque de la gendarmerie par des jeunes du village, qui se sont opposés à la décision d'interdire les matches de football, en raison de la maladie à coronavirus.

En fait, les jeunes du village ont sollicité l’autorisation du Maire de la commune pour l’utilisation du terrain. Cette autorisation a été donnée assortie de trois conditions : Tenir une réunion avec tous les jeunes du village pour trouver un consensus, Si le consensus est trouvé l’utilisation du terrain est autorisée et enfin, en cas de mésentente reporter la compétition.

N’ayant pas pu trouver de consensus ils ont décidé de jouer malgré l’arrêté du ministre de l’Intérieur interdisant les rassemblements. Informés les gendarmes se sont rendus au terrain pour arrêter le match et amener avec eux les responsables de l’organisation El Hadji Koita président de la commission jeunesse et sport plus deux étudiants

Non contents de cette arrestation les jeunes se sont rendus à Aroundou vers 22H00 au poste de la gendarmerie pour libérer les trois responsables avec des jets de pierre jusqu’à la blessure de deux gendarmes. C’est dans la nuit que les renforts sont arrivés et ont procédé des arrestations.

Les 13 personnes ont été conduites au Tribunal d'instance de Bakel où ils sont placés sous mandat de dépôt en attendant leur jugement mercredi. Il faut aussi noter que d’’autres convocations sont arrivées lundi après-midi à Ballou.