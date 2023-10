Attaque du bus TATA aux cocktails molotov à Yarakh : un cinquième individu arrêté à "Thiaroye Azur"

Du nouveau dans l’enquête ouverte suite à l’attaque du bus TATA aux cocktails molotov à Yarakh (Dakar) ayant causé la mort de deux sœurs l'une âgée de 21 et l'autre de 07 ans. Un autre mis en cause a été arrêté. Il s’agit du menuisier Abdourahmane Dramé Sidibé, en fuite depuis des jours. Il a été interpellé à « Thiaroye Azur » mardi 10 octobre.



Cette nouvelle interpellation porte le nombre des personnes incriminées à cinq (5). Ces dernières à savoir : El Hadji Malick, Al Hassan Sow alias Sonko, Ndiaye Dia et Alioune Dia alias Diégo, sont placées sous mandat de dépôt depuis le mercredi 4 octobre 2023.



Le parquet, qui a visé X, les poursuit pour « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, destructions, dégradations et dommages visés aux articles 406 et 409 en relation avec une entreprise terroriste, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles publiques grave, entre autre.