Attaques au Mali : l’Union africaine condamne et exprime sa pleine solidarité avec le peuple malien

Les réactions se multiplient après les attaques survenues ce samedi 25 avril dans plusieurs localités du Mali. Le Président de la Commission de l’Union africaine (UA) suit avec une vive préoccupation les attaques signalées au Mali, visant la capitale, Bamako, ainsi que d’autres centres urbains à travers le pays.



Dans un communiqué, Mahmoud Ali Youssouf condamne fermement « ces actes, qui risquent d’exposer les populations civiles à des dangers importants ». Il a également réaffirmé « l’engagement constant de la Commission en faveur de la promotion de la paix, de la sécurité, de la bonne gouvernance et de la stabilité au Mali.



Par ailleurs, le Président de la Commission de l’UA exprime sa pleine solidarité avec le peuple malien, les forces de défense et de sécurité ainsi que les autorités nationales.