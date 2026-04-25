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Foot : Al-Ahli remporte la Ligue des champions d'Asie, Edouard Mendy glane un nouveau trophée



Foot : Al-Ahli remporte la Ligue des champions d'Asie, Edouard Mendy glane un nouveau trophée
Al-Ahli Saudi a remporté sa deuxième Ligue des champions asiatique consécutive ce samedi, après une victoire en prolongations (1-0) face au club japonais de FC Machida Zelvia. Réduits à dix dès la 68e minute, les Saoudiens ont réussi à faire la différence dans un match très disputé.

Le gardien Édouard Mendy s’illustre une nouvelle fois en décrochant ce titre continental pour la deuxième année consécutive avec Al-Ahli. Il s’agit du neuvième trophée de sa carrière et de sa troisième Ligue des champions, après celle remportée en Europe avec Chelsea en 2021.

Champion d’Afrique en 2025 avec le Sénégal, Mendy confirme ainsi son statut de référence mondiale à son poste et s’impose davantage comme l’un des meilleurs gardiens de sa génération.
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Moussa Ndongo

Samedi 25 Avril 2026 - 21:27


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