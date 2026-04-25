Souveraineté énergétique : Senelec devient actionnaire unique de West African Energy

La Senelec devient actionnaire unique de West African Energy et sécurise un projet stratégique pour la souveraineté énergétique du Sénégal. Dans un communiqué signé par son Directeur général, la société dit détenir la totalité des actions de West African Energy (WAE), portant ainsi sa participation à 100% du capital.



« Cette opération majeure s'inscrit dans une démarche stratégique visant à sécuriser et accélérer la mise en service de la centrale électrique de 360 MW, infrastructure essentielle représentant près de 25% de la demande nationale en électricité », peut-on lire dans le communiqué.



Le projet WAE est présenté comme une avancée importante pour le Sénégal, car il s’agit de la première centrale d’envergure portée par des investisseurs nationaux, avec une contribution significative à l'indépendance énergétique et d’un appui déterminant à la transition vers une production électrique à base de gaz naturel, moins carbonée.



Une intervention décisive de l'État du Sénégal



Selon le document, l’État du Sénégal est intervenu de manière décisive pour débloquer la situation, après des difficultés liées à un conflit entre actionnaires ayant ralenti les travaux et suspendu certains financements.



Sous l'impulsion du ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines qui a pris en main ce dossier depuis Mai 2024, et à travers le pilote et les orientations directes du Premier ministre, plusieurs actions ont été menées: médiation et résolution du conflit entre actionnaires; sécurisation des financements nécessaires à la poursuite du projet; stabilisation du cadre de gouvernance et accompagnement de Senelec dans la reprise intégrale du projet.



D’après le communiqué, cette mobilisation a permis d'éviter des retards critiques et de préserver un projet stratégique pour le pays.



Un projet aujourd'hui en phase avancée



La centrale affiche un niveau d'avancement de 97,5%, avec la mise en exploitation progressive des turbines à leur puissance contractuelle (127 MW chacune) et un transfert déjà effectif vers l’équipe d’exploitation.



Dans sa nouvelle configuration, WAE fera l'objet d'une réorganisation de sa gouvernance afin d'assurer : une conformité stricte aux engagements vis-à-vis des partenaires financiers; une représentation adéquate de l'État et des bailleurs au sein du Conseil d'administration; une gestion optimisée et durable de l'actif.