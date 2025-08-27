Atteinte aux bonnes mœurs: Le footballeur Landing Cissokho arrêté pour « détournement de mineure, séquestration et viols répétés suivis de grossesse »

Se présentant comme footballeur au club Demba Diop de Mbour et domicilié à Saly (Mbour, Ouest), Landing Cissokho alias « Papa Cissokho » a été arrêté et déféré au parquet par la Division spéciale de cybersécurité (DSC) pour « détournement de mineure, séquestration et viols répétés suivis de grossesse ».



Dans sa parution du mercredi 27 aout, Libération révèle que cette arrestation fait suite à une plainte contre X déposée par Mme Fall, mère de la jeune N.C. Diop. Selon la plaignante, le mis en cause aurait séquestré sa fille mineure et entretenu avec elle des rapports sexuels à plusieurs reprises, ce qui a conduit à une grossesse précoce.



Mme Fall explique que, le mercredi 2 avril 2025 vers 11 heures, ayant constaté l’absence prolongée de sa fille, elle a fouillé dans ses affaires et découvert que celle-ci avait laissé son téléphone portable à la maison. En consultant l’appareil, elle a remarqué plusieurs appels provenant d’un même numéro. Après avoir contacté ce numéro, l’interlocuteur lui aurait confirmé être avec sa fille à Mbour et que celle-ci se portait bien, précisant qu’il l’avait connue via Instagram.



Face à cette situation, la mère a immédiatement signalé la disparition de sa fille sur les réseaux sociaux. Peu après, le mis en cause l’aurait rappelée pour lui indiquer de venir récupérer sa fille à Mbour. Mais une fois sur place, l’homme était devenu injoignable.



La fille retrouvée dans un état de détresse



Le vendredi 4 avril 2025 vers 16 heures, Mme Fall dit avoir reçu l’appel d’une dame lui annonçant avoir retrouvé sa fille au quartier Bopp, rue 4, près de la mosquée des « Toucouleurs », à Dakar. Sur les lieux, elle affirme avoir retrouvé sa fille dans un état de grande détresse.



Quelques semaines plus tard, la jeune fille serait repartie à Mbour, toujours sur invitation du même individu. Sa mère, l’ayant récupérée deux jours plus tard au garage de Mbour et constatant qu’elle souffrait de vomissements persistants, l’a conduite dans un cabinet médical où une grossesse a été confirmée.



Sous la pression des questions, N.C. Diop a fini par raconter les faits. Elle a expliqué que chaque fois qu’elle quittait la maison, c’était pour rejoindre Papa Cissokho, qui lui envoyait l’argent du transport via Wave. Arrivée à Saly (Mbour), elle était conduite dans une maison surveillée par un individu dont elle ignore l’identité. Elle a déclaré avoir été contrainte à des rapports sexuels à plusieurs reprises, malgré sa réticence.



Un préservatif déchiré



Le 21 août dernier, tôt le matin, le mis en cause aurait de nouveau contacté la victime pour une rencontre à Colobane, à Dakar. Informée, la DSC a organisé une opération en compagnie de la jeune fille et a pu procéder à l’arrestation de l’individu.



Entendu, Landing Cissokho a reconnu les faits. Il a confirmé avoir connu N.C. Diop via Instagram et l’avoir reçue à Mbour, où ils avaient passé des nuits ensemble au domicile de son ami dénommé Ahmad. Il a admis avoir eu des rapports sexuels répétés avec la victime, affirmant s’être toujours protégé, sauf lors de leur dernière relation où le préservatif se serait déchiré, entraînant une éjaculation sur elle.



Interrogé sur les deux préservatifs et une pompe aphrodisiaque de marque « Super Viga Natural Ginseng » retrouvés en sa possession, Papa Cissokho a déclaré les avoir oubliés dans son sac à dos.



