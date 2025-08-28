Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Attentat à la pudeur : Ndèye Maguette Ndiaye dite « Bibiche » et son réalisateur Ibrahima Marico dit Ivra déférés



Attentat à la pudeur : Ndèye Maguette Ndiaye dite « Bibiche » et son réalisateur Ibrahima Marico dit Ivra déférés
Ndèye Maguette Ndiaye, dite « Bibiche », chanteuse âgée de 17 ans, a été déférée hier mercredi, au parquet en même temps que son réalisateur Ibrahima Marico, dit Ivra (28 ans), auteur du clip « Foumou daal baxna ». Leur arrestation fait suite à une plainte déposée par le Comité de défense des valeurs morales du Sénégal.

Tous deux sont poursuivis pour « attentat à la pudeur, atteinte aux bonnes mœurs et diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs ».

Devant les enquêteurs, Ndèye Maguette Ndiaye a exprimé ses regrets. Selon Libération dans sa parution du jeudi 28 août, le père de « Bibiche », C. Ndiaye, entendu comme témoin, a déclaré avoir découvert l’existence de la vidéo en même temps que le grand public. Il s’est engagé à rencontrer le Comité de défense des valeurs morales afin de leur présenter des excuses et de solliciter leur clémence pour sa fille
Autres articles

Bacary Badji (stagiaire)

Jeudi 28 Août 2025 - 11:56


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter