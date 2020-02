Attention ! Adama Gaye n'a jamais dit que sa fille et son neveu étaient "bloqués" en Chine

L'information telle que relayée par certains journaux et sites internet pourrait faire croire que la fille du journaliste Adama Gaye et un de ses neveux font partie des étudiants sénégalais bloqués à Wuhan. Ce n'est pas le cas. En visitant la page de l'auteur de l'Ouvrage "Auteur d'un Etat", on tombe sur le post publié le 6 février 2020 à 16 heures 21 minutes.



Monsieur Gaye y recadre le patron de D-Média Bougane Gaye qui a initié un appel aux dons pour rapatrier les jeunes sénégalais bloqués dans l'épicentre du Coronavirus. Et en terminant, il conseille à sa fille et à son neveu qui sont en Chine, de rester prudents.



"Wuhan. Bougane, du calme! Mieux vaut envoyer à nos étudiants les moyens de traverser cette période que de croire qu’un rapatriement ferait l’affaire. À ma fille et à un de mes neveux en Chine, j’ai conseillé la prudence !", lit-on dans sa publication.







A aucun moment, le journaliste, qui bénéficie d'une liberté provisoire suite à son emprisonnement pour offense au chef de l'Etat, ne parle de blocage de ses enfants en Chine. Et pour rappel, les ressortissants sénégalais qui ne sont pas dans la province de Wuhan sont libres de rentrer au Sénégal.