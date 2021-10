Au Barça, Xavi Hernandez en attente, Albert Capellas en intérim ?

Quelques heures après le licenciement de Ronald Koeman, après la nouvelle défaite du Barça face au Rayo Vallecano (0-1), les rumeurs se multiplient pour savoir qui succédera au technicien néerlandais sur le banc catalan. Mais la plus probable reste que Xavi Hernandez, ancien de la maison blaugrana et actuellement en poste à Al Sadd, reprenne bientôt les rênes d'une équipe en grande difficulté.



Selon le quotidien catalan Sport, le club souhaiterait même annoncer son arrivée dès ce jeudi. Mais celle-ci ne devrait être effective qu'après la prochaine trêve internationale. Ce qui laisserait le temps à l'ancien stratège espagnol (41 ans) de quitter le Qatar sans trop de précipitation et en permettant à son futur ex-club de s'organiser.



L'expérience de Capellas préférée au vécu de Sergi

En attendant, c'est Albert Capellas qui pourrait assurer l'intérim, lors des trois prochains matches, selon la radio locale RAC1. Le technicien (54 ans), revenu au club cet été après avoir mené les Espoirs danois jusqu'en quarts de finale du dernier Euro de la catégorie, occupe actuellement la fonction de coordinateur sportif. Après avoir un temps dirigé la Masia, le centre de formation du Barça, il avait beaucoup voyagé (Vitesse Arnhem, Bröndby, Maccabi Tel Aviv, Dortmund) ensuite pour consolider son expérience.



C'est aussi la raison pour laquelle il aurait été préféré à Sergi Barjuan, actuel coach de la réserve et ancien partenaire de Xavi pendant de longues années, pour assurer cette transition. Depuis l'annonce du départ de Koeman, le Barça n'a rien précisé sur ses intentions.