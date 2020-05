Au Bénin, les partis de Patrice Talon raflent 77% des sièges aux élections communales

Parmi les 49,14% de taux de participation sur le plan national, la Céna n’a pas communiqué le détail commune par commune. Le taux de participation était un chiffre très attendu, en raison de l’appel au boycott des principaux partis d’opposition et face au contexte lié au Covid-19. Le 19 mai, l’opposition qui n’a pas participé au vote, a fait sa propre compilation et estime plutôt la participation globale à 25%.



La plateforme électorale de la société civile, avait relevé le 17 mai, de fortes disparités dans le pays. Elle a indiqué avoir observé en région de l’affluence, en évoquant en même temps une faible mobilisation à Cotonou et Abomey-Calavi.



Sur les 1 815 sièges en jeu, les deux partis de Patrice Talon raflent 1 555 sièges. La Force cauris pour un Bénin nouveau, FCBE, l’ex-parti de Thomas Boni Yayi, récolte seulement 260 sièges, soit environ 15% des votes.



Future négociation avec les trois partis en tête

Désormais, ce sont, ces trois partis qui contrôlent les communes du Bénin et c’est auprès d’eux que les candidats à l’élection présidentielle de 2021 devront négocier les parrainages pour valider leur dossier.



Au sortir de ces communales, le Parti du renouveau démocratique, PRD d’Adrien Houngbedji essuie son plus gros revers depuis 1991. Zéro conseiller pour le parti arc-en-ciel avec seulement 5% des votes. Pour répondre aux railleries, son délégué à la communication fait remarquer que « l’arc-en-ciel s’efface, mais ne disparaît jamais ».