Au Conseil de sécurité de l’ONU, Zelensky qualifie l’invasion russe de «criminelle» et «injustifiée»

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé «l'agression criminelle» de la Russie en Ukraine, et fustigé son droit de veto en s'adressant pour la première fois en personne mercredi au Conseil de sécurité de l'ONU.



«La plupart des pays du monde reconnaissent la vérité sur cette guerre», a-t-il déclaré, face à l'ambassadeur russe à l'ONU Vassili Nebenzia assis devant lui. «Il s'agit d'une agression criminelle et injustifiée de la Russie contre notre nation, qui vise à s'emparer du territoire et des ressources de l'Ukraine».



RFI