Au Gabon, des assises nationales pour combattre la vie chère

C’est le Premier ministre, Alain Claude Bilie By Nze, qui a ouvert les travaux en présence des opérateurs économiques, des associations des consommateurs et des syndicats des importateurs. La rencontre a pour but de trouver des solutions afin de baisser le coût du panier de la ménagère.

RFI

div id="taboola-below-article-thumbnails">